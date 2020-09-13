Відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, засвітився в оточенні кількох красунь на свята

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«З красунями Ані Лорак і Поліною Гагаріною», - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Лазарєв позує, сидячи в оточенні зіркових красунь. Також в мережі з'явилося відео, на якому йому дає мікрофон інший російський співак – Микола Басков.

Уточнимо, що зірки перебували на дні народженні відомого російського медіаменеджера Армана Давлетьярова.

«Я в шоці. Невже всі разом. Цей день настав», «Тут Лери не вистачає. І був би султан і три дружини...як у пісні з «Операції И», «о май гад»,» ущипніть мене хто-небудь», «без зайвих слів», - пишуть користувачі мережі.

До цього ми писали, що російський співак Сергій Лазарєв вразив накачаними руками на новому яскравому фото.

Артист, якому багато хто приписує таємний роман зі співачкою Ані Лорак, поділився новим фото у своєму Instagram.

Лазарєв в одних шортах сидить на ліжку і фотографує себе в дзеркалі.

Таке фото просто звело з розуму фоловерів артиста.

Нагадавши, чоловік Регіни Тодоренко Влад Топалов блиснув оголеним торсом і перевершив «коханця» Ані Лорак Сергія Лазарєва: «Ну прям Тарзан».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак скинув одяг і підкорив Лоліту новою фігурою.

Також Politeka писала, що "коханець" Лорак Сергій Лазарєв в образі денді показав, чим підкорив зірку: "це взагалі законно?».