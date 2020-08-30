Сергей Лазарев в новом стильном образе рассказал, о чем важно помнить, чтобы не захандрить осенью

Популярный российский певец, которому многие приписывают роман с Ани Лорак, поделился своими мыслями об окончании лета в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом фото Лазарев позирует в стильном пиджаке кирпичного цвета и белой водолазке. Артист сурово смотрит в сторону, одновременно застегивая пуговицы на своем наряде.

В подписи к фото Лазарев решил поделиться своими мыслями о грядущем начале осени.

«Осень все ближе... впереди дожди и серость... но главное, чтобы солнце продолжало светить внутри вас...пусть вас согревает любовь», - написал он.

Поклонники звезды тут же принялись комментировать его пост.

«Залипла на руки», «Какой Загадочный взгляд», «Не оторвать глаз», «Ааа какой цвет! И как Вам идет. Наше Солнце всегда светит вне зависимости от времени года. Хорошего дня, Сергей!», «Ничего себе какой красивый и элегантный», «Ох уж эти руки, вены», «Денди», «Это вообще законно быть таким красивым», «На Серёжу можно смотреть бесконечно», «Элегантен как рояль, Сергей», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Лазарев поделился фото, на котором позировал на камеру в белоснежном пиджаке, который он надел на голое тело. Он повернул голову в сторону, чтоб показать татуировку на шее в виде буквы N. Внимание поклонников привлекла брошь, которую Сергею прицепили на пиджак. Она напоминала замок в виде огонька.

За час пост исполнителя собрал более 20 тысяч лайков. Не сдержалась, и поставила лайк под фото российская певица Лолита.

Напомним, «любовник» Лорак сразил видом в пиджаке на обнаженное тело, даже Лолита не устояла.

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев в темном наряде свел с ума поклонниц, неожиданное фото.

Также Politeka писала, что Лазарев взбудоражил горячим видом в черном костюме, даже Ани Лорак не устояла.