Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото

Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Лазарев в одних шортах сидит на кровати и фотографирует себя в зеркале.

Такое фото просто свело с ума фолловеров артиста.

«Сергей Вячеславович, так нельзя», «Ой, а зачем так горячо», «Зачем вы такой горячий?», «Аааа, какой. Боже, горячо», «Помогите, я горю», «Сергей Вячеславович, Вы в отличной форме», «Фиге себе», «Эх, худышка ты моя», «Шальной», «А теперь объясните как вновь приступить к учёбе? 🗿 Вы совершили преступление», - пишут в комментариях.

Лайк фотографии поставила и Лолита.

Напомним, недавно Сергей Лазарев рассказал, что за четыре месяца похудел на 12 килограмм. Фанаты встретили с восторгом известие о таких успехах артиста в работе над фигурой.

Напомним, муж Регины Тодоренко Влад Топалов сверкнул обнаженным торсом и превзошел «любовника» Ани Лорак Сергея Лазарева: «Ну прям Тарзан».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.

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