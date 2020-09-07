Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото
Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.
Лазарев в одних шортах сидит на кровати и фотографирует себя в зеркале.
Такое фото просто свело с ума фолловеров артиста.
«Сергей Вячеславович, так нельзя», «Ой, а зачем так горячо», «Зачем вы такой горячий?», «Аааа, какой. Боже, горячо», «Помогите, я горю», «Сергей Вячеславович, Вы в отличной форме», «Фиге себе», «Эх, худышка ты моя», «Шальной», «А теперь объясните как вновь приступить к учёбе? 🗿 Вы совершили преступление», - пишут в комментариях.
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Лайк фотографии поставила и Лолита.
Напомним, недавно Сергей Лазарев рассказал, что за четыре месяца похудел на 12 килограмм. Фанаты встретили с восторгом известие о таких успехах артиста в работе над фигурой.
Напомним, муж Регины Тодоренко Влад Топалов сверкнул обнаженным торсом и превзошел «любовника» Ани Лорак Сергея Лазарева: «Ну прям Тарзан».
Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.
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