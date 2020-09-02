Российский музыкант, муж Регины Тодоренко Влад Топалов показал свою физическую форму

Как передает Politeka.net, свежее фото артист опубликовал у себя в Инстаграм. Он сфотографировал себя в зеркале, сняв верхнюю одежду и сильно спустив штаны. Его пресс выглядел впечатляюще.

«Ну, хоть схуднул», - подписал фото Топалов, отметив, что его фигура – это заслуга тренировок на шоу «Ледниковый период», в котором он участвует.

Все бы ничего, но днем раньше такое же фото с таким же комментарием опубликовал экс-коллега Топалова по группе Smash!! Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак.

Это заметили многие поклонники, да и сам Лазарев отписался под постом друга с комментарием: «А я говорил». Поклонники оставили Топалову массу комплиментов и слов поддержки.

«Не отстаёте от Сергея», «Выложил Лазарев ,а за ним Топалов», «Отличное тело, Влад!», «Не худейте. Не надо», «Ну прям Тарзан», «Супер! Топалов-мужик! Классный, импульсивный, даже нервный!», «У Вас все в гармонии: душа, тело, разум! И замечательная любящая Региночка и сынулька богатырь!», «Вот это тело!!», «Вы с Сережей сговорились что ли?», - пишут пользователи сети.

Как известно, группа Smash!! Существовала с 2000 по 2006 год и была очень популярной в странах СНГ.

Напомним, что "любовник" Ани Лорак сбросил одежду и покорил Лолиту новой фигурой.

А еще Politeka писала, что побитая Тодоренко ошарашила пикантным фото с другим, Топалову пора переживать: «Все очень непросто».

Также Politeka сообщала, что Тодоренко в компании Топалова неожиданно запела на украинском, видео: "Мурашки по коже...".