Відома виконавиця Наташа Корольова вперше заговорила після чуток про те, що її чоловік Тарзан зрадив їй, а його коханка тепер в положенні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Серьога, Мула заспівав, кличе тебе. До молитви закликає. Чи молилася ти на ніч, Дездемона? Яка краса. Я в кольорах", - каже вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Королева спершу позує на тлі трави, після чого підходить до свого чоловіка. Однак, оскільки Тарзан в цей момент був нібито зайнятий, співачка "лавірувала" до квітів.

При цьому Королева ні слова не сказала про скандал, який вибухнув навколо Тарзана. Як стверджують російські журналісти, чоловік зрадив їй з молодою коханкою. Тепер же дівчина в положенні, а з квартири сім'ї, за словами самої королевою, пропали п'ять мільйонів рублів і три тисячі євро.

Адвокат Вадим Лялін, який представляє інтереси вагітної коханки, стверджує, що Королева вже дзвонила його підопічній з погрозами. Після неї з дівчиною зв'язалися представники УВС Арбат. Зараз нібито вирішується питання про те, щоб відкрити кримінальну справу.

Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".

Як повідомляла Politeka, епатажна Королева зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.

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