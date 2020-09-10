Российская певица Наташа Королева возмущена тем, что Киев якобы изменился в худшую сторону

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на интервью исполнительницы для Peopletalk TV.

Хотя знаменитость и не была лично в столице Украины уже четыре года, но ее друзья рассказывают ей, что Киев уже не тот, что раньше.

"Всё как-то запущено, некрасиво, грязно. Для меня было шоком, что вырубили все каштаны и посадили туи. У меня тоже вопрос зачем? Что сделали каштаны такого? Тот дух города, который я помню, куда-то исчез. Наверное вернется, но когда будут очень глобальные перемены", – рассказала Наташа Королева, которой, как известно, запретили въезд в Украину.

Politeka писала, что российская певица Наташа Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве. Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить Королевой бывать в Украине ближайшие пять лет.

Королева рассказала, что подала иск в Европейский суд по правам человека, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.

«Тоже было много вопросов: "За что, кому я дорогу где перешла?". Потом у вас есть какой-то журналист, который поднял вот эту всю волну. Потому что, я так полагаю, был дан "фас" откуда-то с верхов… Конечно, это все негодование, зависть, злость и все, что есть в людях… Хотя, опять-таки, я оправдываю: что-то в жизни у человека было хр***во, и вот все это хр***во он слил на Наташу Королеву. Бог ему судья», - заявила певица.

Также Королева высказалась по поводу супружеских измен. Так, Наташа призналась, что не все время ее отношения с Сергеем Глушко были идеальными. Особенно сложно им приходилось в первые годы супружеской жизни.

"Пару лет было трудновато. Притирались друг к другу. Он долго ходил холостой, нужно было приучить его к семейной жизни", – разоткровенничалась знаменитость.

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