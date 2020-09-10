Наташа Королева лишилась драгоценностей из-за опасных развлечений своего супруга Тарзана

О новой драме в семье знаменитой певицы и танцовщика Сергея Глушко рассказал российский Телеграм-канал 112. По данным его авторов, жилье звездной пары ограбили, причем при весьма неоднозначных обстоятельствах.

Так, сообщается, что пока Королева отдыхала на юге, ее муж был дома один. При этом, когда звезда вернулась, то обнаружила пропажу своих драгоценностей. По данным Телеграм-канала, звезда «надавила на мужа, и тот признался».

Как говорится в сообщении, все случилось после того как «главный стриптизёр страны развлекался с двумя молоденькими мадемуазельками». В результате этих развлечений из квартиры пропали драгоценности на 5 миллионов рублей и деньги в размере 3 тысячи евро. Пропажу подтверждают источники в правоохранительных органах.

Известно, что артисты подали заявление в полицию. При этом публично они эту историю пока не комментируют.

Ранее мы писали, что Королева возмущена тем, что Киев якобы изменился в худшую сторону.

Хотя знаменитость и не была лично в столице Украины уже четыре года, но ее друзья рассказывают ей, что Киев уже не тот, что раньше.

"Всё как-то запущено, некрасиво, грязно. Для меня было шоком, что вырубили все каштаны и посадили туи. У меня тоже вопрос зачем?", – рассказала Наташа Королева, которой, как известно, запретили въезд в Украину.

Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.

Также Politeka писала, что Тарзан с красными глазами срочно обратился к людям, сеть кипит: «Вы что плачете?».