Знаменитая российская певица Наташа Королева высказалась по поводу супружеских измен

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на интервью исполнительницы изданию Рeopletalk.

Так, Наташа призналась, что не все время ее отношения с Сергеем Глушко были идеальными. Особенно сложно им приходилось в первые годы супружеской жизни.

"Пару лет было трудновато. Притирались друг к другу. Он долго ходил холостой, нужно было приучить его к семейной жизни", – разоткровенничалась знаменитость.

Также Королева раскрыла свой секрет крепких отношений в браке.

"Уметь слышать партнера и обязательно разговаривать", – поделилась своим рецептом певица.

Что же касается измен, то по мнению Наташи, не бывает одного виновного в этой проблеме: если измена случилась, то вина лежит и на муже и на жене.

"Не бывает так, что в одни ворота. Если мужчину и женщину всё устраивает, то момент этой измены фактически возможен ну из серии прям совсем по пьяной лавочке. Всегда в этом деле завязаны двое. Не случается так, если все хорошо", – считает знаменитость.

Politeka писала, что 50-летний стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, поразил сеть новой выходкой на домашнем фото. Мужчина любит себя и много времени проводит в спортзале, демонстрирует свои тренировки и любит играть мышцами на камеру при любом удобном случае. При этом сам Сергей также не редко делает неуместные и откровенные фото, чтобы также подчеркнуть свое тело после многочисленных спортивных занятий.

В этот раз полностью раздетый Тарзан прикрылся одной гитарой и показал вид снизу, как бы изображая игру на музыкальном инструменте. И хотя пользователи сети видят очень часто подобные кадры (не так давно Сергей публиковал фото из душа, позировал раздетым на спорт площадке и устраивал откровенные танцы на улице), привыкнуть к ним, похоже, не смогли.

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