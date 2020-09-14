Известная исполнительница Наташа Королева впервые заговорила после слухов о том, что ее муж Тарзан изменил ей, а его любовница теперь в положении
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Серега, Мула запел, зовет тебя. К молитве призывает. Молилась ли ты на ночь, Дездемона? Какая красота. Я в цветах», - говорит она.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Королева сперва позирует на фоне травы, после чего подходит к своему мужу. Однако, поскольку Тарзан в этот момент был якобы занят, певица «лавировала» к цветам.
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При этом Королева ни слова не сказала о скандале, который разразился вокруг Тарзана. Как утверждают российские журналисты, мужчина изменил ей с молодой любовницей. Теперь же девушка в положении, а из квартиры семьи, по словам самой Королевой, пропали пять миллионов рублей и три тысячи евро.
Адвокат Вадим Лялин, который представляет интересы беременной любовницы, утверждает, что Королева уже звонила его подопечной с угрозами. После нее с девушкой связались представители УВД Арбат. Сейчас якобы решается вопрос о том, чтобы открыть уголовное дело.
Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".
Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.
Также Politeka писала, что Тарзан с красными глазами срочно обратился к людям, сеть кипит: «Вы что плачете?».