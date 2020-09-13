Відомий російський танцівник Сергій Глушко, який є чоловіком співачки Наташі Корольової, потрапив у грандіозний скандал через вагітну коханку

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

"Обікравша" Наташу Корольову на 5,2 мільйона рублів виявилася вагітна від Тарзана. Нещодавно співачка звинуватила 23-річну Анастасію Ш.у крадіжці 5 млн з її квартири. За словами співачки, вона виявила пропажу ювелірних прикрас на 5 мільйонів рублів і 3к євро, коли повернулася з відпочинку», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Корольова вже написала заяву на дівчину. І тут сплила скандальна деталь - вона вагітна від Глушка.

"І відразу написала заяву в поліцію на подругу Тарзана, яка була у квартирі в її відсутність. Настя каже, що це все через ревнощі. І виявилося, що дівчина вагітна від Сергія Глушка. Вона вже звернулася до адвоката Вадима Ляліна", - йдеться в тексті повідомлення.

До цього ми розповідали, що Наташа Корольова позбулася коштовностей через небезпечні розваги свого чоловіка Тарзана.

За даними його авторів, житло зоряної пари пограбували, причому при досить неоднозначних обставинах. Так, повідомляється, що поки Королева відпочивала на півдні, її чоловік був вдома один. При цьому, Коли зірка повернулася, то виявила пропажу своїх коштовностей. За даними Телеграм-каналу, зірка " натиснула на чоловіка, і той зізнався».

Нагадавши, заборонена в Україні Наташа Корольова поскаржилася на бруд у Києві: "все якось запущено...".

Як повідомляла Politeka, епатажна Королева зробила гучне зізнання, як ставиться до подружніх зрад.

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