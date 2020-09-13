Известный российский танцовщик Сергей Глушко, который является мужем певицы Наташи Королевой, угодил в грандиозный скандал из-за беременной любовницы

Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

«Обворовавшая» Наташу Королёву на 5,2 миллиона рублей оказалась беременна от Тарзана. Недавно певица обвинила 23-летнюю Анастасию Ш. в краже 5 млн из её квартиры. По словам певицы, она обнаружила пропажу ювелирных украшений на 5 лямов рублей и 3к евро, когда вернулась с отдыха», - говорится в сообщении.

Уточняется, что Королева уже написала заявление на девушку. И тут сплыла скандальная деталь – она беременна от Глушко.

«И сразу написала заявление в полицию на подругу Тарзана, которая была в квартире в её отсутствие. Настя говорит, что это все из-за ревности. И оказалось, что девушка беременна от Сергея Глушко. Она уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину», - говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали, что Наташа Королева лишилась драгоценностей из-за опасных развлечений своего супруга Тарзана.

По данным его авторов, жилье звездной пары ограбили, причем при весьма неоднозначных обстоятельствах. Так, сообщается, что пока Королева отдыхала на юге, ее муж был дома один. При этом, когда звезда вернулась, то обнаружила пропажу своих драгоценностей. По данным Телеграм-канала, звезда «надавила на мужа, и тот признался».

Напомним, запрещенная в Украине Наташа Королева пожаловалась на грязь в Киеве: "Все как-то запущено...".

Как сообщала Politeka, эпатажная Королева сделала громкое признание, как относится к супружеским изменам.

Также Politeka писала, что Тарзан с красными глазами срочно обратился к людям, сеть кипит: «Вы что плачете?».