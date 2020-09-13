Українська Dj і колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко захопила шанувальників, постав перед ними в приспущеній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"У темряві своїй знайди мене. У думках не відпускай", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на самій фотографії Кумейко позує в сукні блакитного кольору, яке вирішила приспустити практично наполовину. Пікантні місця красуня невдало прикрила руками, через що в кадр потрапило явно зайве. Це справило ефект «бомби» серед її шанувальників.

«Настя, як же красиво», «пам'ятаю цю роботу, одне задоволення»,» супер», «вогонь фігура», «обожнюю тебе», - пишуть вони.

До цього ми писали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішною фігурою під час пікантного танцю на ліжку

"Я завжди готова тобі продемонструвати, як всі твої обновки будуть на мені виглядати», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко позує в одній сорочці без штанів, ефектно танцюючи на ліжку. Все це відбувається під сміх подружок, які буквально «заливаються» від того, що відбувається.

Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула екстраміні та показала пікантну деталь.

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