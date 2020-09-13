Відома російська співачка Алла Пугачова зворушила шанувальників, показавши архівний знімок з пологового будинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку її дочки Єлизавети Пугачової в Instagram.

"Зворушливе фото", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Пугачова позує з дочкою на руках, яку закутали в пелюшку. На задньому тлі видно її щасливого чоловіка-шоумена та актора Максима Галкіна.

«Як же їм пощастило», «один погляд і стільки почуттів», «Максим стоїть і насолоджується дивиться як Аллочка з малятком розважатися тримає ніжно у своїх руках», «як швидко пролетіли роки, виросли золоті дітки й щасливі батьки», «скільки захоплення, інтересу, любові», «тут Алла на себе не схожа», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна Єлизавета вперше засвітилася за партою в шкільній формі.

Цього року знаменита російська співачка і її чоловік-шоумен вперше віддали своїх дітей Гаррі й Лізу в школу. Брат і сестра будуть вчитися в приватній підмосковній гімназії на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.

Раніше подружжя ділилося кадрами зборів дітей до школи і їх повернення додому, проте тепер на одній з фан-сторінок з'явилося фото маленької Єлизавети в класі.

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