Відома російська співачка Алла Пугачова зворушила шанувальників, показавши архівний знімок з пологового будинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку її дочки Єлизавети Пугачової в Instagram.
"Зворушливе фото", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Пугачова позує з дочкою на руках, яку закутали в пелюшку. На задньому тлі видно її щасливого чоловіка-шоумена та актора Максима Галкіна.
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«Як же їм пощастило», «один погляд і стільки почуттів», «Максим стоїть і насолоджується дивиться як Аллочка з малятком розважатися тримає ніжно у своїх руках», «як швидко пролетіли роки, виросли золоті дітки й щасливі батьки», «скільки захоплення, інтересу, любові», «тут Алла на себе не схожа», - пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що дочка Алли Пугачової та Максима Галкіна Єлизавета вперше засвітилася за партою в шкільній формі.
Цього року знаменита російська співачка і її чоловік-шоумен вперше віддали своїх дітей Гаррі й Лізу в школу. Брат і сестра будуть вчитися в приватній підмосковній гімназії на Рублево-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.
Раніше подружжя ділилося кадрами зборів дітей до школи і їх повернення додому, проте тепер на одній з фан-сторінок з'явилося фото маленької Єлизавети в класі.
Нагадавши, син Пугачової і Галкіна показав батькові "запрещенку", відео: "Татко, сенсація!"
Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна потрясла дорослою зачіскою, як у мами: "Не перуку".