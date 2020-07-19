Российский юморист Максим Галкин, муж певицы Аллы Пугачевой, позабавил сеть новым видео с шестилетним сыном Гарри

Как передает Рoliteka.net, артист опубликовал свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм. Изумленный мальчик показал отцу то, что увидел под микроскопом (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Папочка, сенсация! Я в микроскопе увидел радугу!", - весело воскликнул Гарри, подозвав Галкина с камерой.

"Серьезно? Вааау!", - отреагировал отец, склонившись над микроскопом.

В подписи Галкин отметил: "Микроскоп и радуга 🌈 #запрещёнка #ГлавноеЧтобыВДумеНеУзнали".

Дело в том, что недавно глава Союза женщин России и бывший депутат Госдумы Екатерина Лахова во время онлайн-совещания с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на мороженое "Радуга", которое, по ее мнению, с детства заставляет детей привыкать к "нетрадиционным ценностям". После этого поступило предложение запретить это название. Оттуда и упомянул "запрещенку" Галкин в подписи к кадрам.

Пользователи тепло восприняли увиденное, отметив, как трогательно Гарри назвал Галкина "папочкой". Кроме того, поклонники обратили внимание на интерьер детской комнаты.

"стоит запретить микроскопы, раз они воспроизводят такую УЖАСНУЮ вещь, как радуга"

"Максим, а и вправду радуга 🌈 была?)))"

"Папочка, сенсация! Как ласково ♥️"

"Максим, какие милые у вас дети. Папочка - как это трогательно❤️"

"Какой мальчик ласковый! Какой красивый 😍😍"

"Какой классный паренек растет. Прическа ему очень идет. Сколько восторга и радости. И конечно хочется поделиться с папочкой"

"Максим, вы все лето детей в замке держать будете?"

"Какие у вас хорошие и умные дети😍 Гарик молодец 👍 и интерьер у вас шикарный, только растений совсем нет, они же освежают и увлажняют воздух, особенно в детских очень полезно ставить растения ❤️🍀"

Напомним, что помолодевшую Аллу Пугачеву в обтягивающих брюках застукали в пикантной позе: "Обалденная наша!".

Также Politeka писала, что дочка Пугачевой и Галкина потрясла взрослой прической, как у мамы: "Не парик".