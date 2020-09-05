Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета впервые засветилась за партой в школьной форме

В этом году знаменитая российская певица и ее муж-шоумен впервые отдали своих детей Гарри и Лизу в школу. Брат и сестра будут учиться в частной подмосковной гимназии на Рублево-Успенском шоссе, неподалеку от деревни Грязь, где живет семейство.

Ранее супруги делились кадрами сборов детей в школу и их возвращения домой, однако теперь на одной из фан-страниц появилось фото маленькой Елизаветы в классе. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке девочка позирует за партой с поднятой рукой. На ней строгая форма гимназии, подчеркивающая образ прилежной ученицы. Светлые волосы Лизы собраны в оригинальную, но при этом аккуратную прическу.

«Лиза в школе», - говорится в подписи к фото.

Поклонники звездной четы активно комментируют снимок.

«Блин Лиза никому там не даст ответить...бедные одноклассники», «Всё!! Вангую- будет круглая отличница! Один только взгляд чего стоит», «Красивая ученица Она будет звезда в школе, столько подружек будет у нее», «Юный вундеркинд», «Лапочка! Такая милашка! Вот молодчинка... уже руку поднимает, знайка наша», «Отличница 100%. Даже не сомневаюсь! Очень обязательная по характеру на наших глазах росла!», - пишут люди.

Напомним, озорные дети Галкина и Пугачевой рассказали о первых днях в школе.

Как сообщала Politeka, сын Галкина и Пугачевой превратился в копию экс-любовника Наташи Королевой: неожиданное видео.

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри.