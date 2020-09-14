Такого з гривнею не було вже давно

Курс валют в Україні 14 вересня здивує змінами, гривня виявиться не в змозі чинити опір долару і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, стодоларова купюра зі старту набере кілька пунктів :+ 6,57 гривні. Передбачається, що він і далі буде сьогодні рости.

А сто євро вирішать кардинально змінити обстановку, додавши відразу 9,87 гривні. Через це психологічний бар'єр буде буквально «розірваний».

Курс валют в Україні 14 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів-2790,03 грн;

100 євро - 3306,74 грн.

На цьому тлі вирішить скористатися ситуацією і Російський рубль. Дестибанкнотну купюру можна буде купити за 3,7066 грн.

До цього ми наводили слова аналітика Максима Пархоменка про те, що за минулий тиждень курс долара до гривні продовжив зростання. Так, з минулої п'ятниці офіційний курс долара за даними НБУ виріс з позначки у 27,69 до 27,95, що склало близько 0,9%.

За його словами, через тиждень на міжбанку валюта буде торгуватися близько 28,20-28,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,0/28,20 грн.

Він додав, що при досягненні позначки у 28 гривень за долар ЦБ не буде проводити інтервенції, що може викликати паніку на ринку, а це дозволить вирости вище до позначки у 28,50 гривень за долар.

Нагадавши, НБУ допустив грубу помилку з курсом долара, важливе попередження.

Як повідомляла Politeka, долар і євро розійшлися в різні боки, свіжий прогноз НБУ здивує.

Також Politeka писала, що курс валют скакне відразу після вихідних, долар зробить гривні боляче.