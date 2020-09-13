Стало известно, что ожидает курс валют в течение ближайшей недели

Своим прогнозом поделлись аналитики для журналистов издания "РБК-Украина". Например, по прогнозу аналитика Максима Пархоменко в Украине ожидается умеренный рост курса доллара к гривне.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне продолжил рост. Так, с прошедшей пятницы официальный курс доллара по данным НБУ вырос с отметки в 27,69 до 27,95, что составило порядка 0,9%.

По его словам, через неделю на межбанке валюта будет торговаться около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн.

Он добавил, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50 гривен за доллар.

Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 13 сентября спровоцирует панику на межбанке, гривна после выходных резко обвалится. Так, доллар начнет неделю с нового прыжка. На межбанке валюта подорожает на +6,57 гривны за сто "вечнозеленых".

Евро же перескочит через «психологический барьер», преодолев с открытия отметку в 33 грн. Валюта добавит 9,87 гривен со старта (за сто евро). Курс валют в Украине 13 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2783,46 грн;

100 евро – 3296,87 грн.

Напомним, НБУ допустил грубую ошибку с курсом доллара, важное предупреждение.

Как сообщала Politeka, доллар и евро разошлись в разные стороны, свежий прогноз НБУ удивит.

Также Politeka писала, что курс валют скакнет сразу после выходных, доллар сделает гривне больно.