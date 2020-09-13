Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд похвалилася фігурою в спокусливому купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Кілька годин тому на її сторінці з'явився чарівний знімок, на якому дівчина постала в образі дівчини в стилі пін-ап (щоб побачити відповідний знімок доскрольте до кінця сторінці).

Образ склали купальник яскравого червоного кольору і кокетливими зав'язками посередині, які ледь не рвуться від розмірів її принад, а також крислатий капелюх, прикрашений срібними вставками, і золотий масивний браслет.

Укладене м'якою хвилею волосся, яскравий макіяж з накладними віями і яскраво-червоними губами – останній штрих до продуманого до дрібниць луку. Наряд підкреслив пишні форми відомої моделі, а також зробив її неймовірно спокусливою і жіночною.

На жаль користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі для моделі, адже Ебігейл опублікувала знімок у своєму Instagram-Stories.

Але хочеться залишити їй кілька компліментів і втішних слів: "Вогняна леді", "Ідеальна з ніг до голови", "Апетитна лапочка".

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся".