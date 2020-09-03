Американская модель Эбигейл Рэтчфорд предстала перед фанатами в неожиданном жарком образе

В этот раз пышногрудая модель поделилась кадром, на котором позировала в одном тонком красном боди из кружев, а также в ярко-красных колготках из тоненькой сеточки. Эби удалось выгодно подчеркнуть грудь, повеернувшись в сторону от объектива.

Свой образ модель дополнила аккуратной укладкой волнистых локонов и ярким макияжем с акцентом на гляза. При этом девушка не смотрела в камеру, отвернув лицо куда-то в правую сторону и слегка улыбаясь. Вид девушки в кружевном белье немало заинтриговал фанатов.

Как известно, поклонники постоянно комментариют провокативные образы Эби, однако, в отличие от Деми Роуз и Анастасии Квитко, с семейством Кардашьян ее не сравнивают, отмечая уникальную внешность:

«Ясно, что я единственное произведение искусства, которое вам нужно в вашем доме 🎨💦,» - шутливо написала Рэтчфорд.

Вот как реагируют фанаты:

«Я люблю тебя, детка», «Красный и горячий малыш😍😍😍», «Удивительная картинка», «Ты такая сладка», «Красивая мечта», «Как много красного», «Эрмоса, беспредельный соблазн 👌», «Фантастический вид», «Вкусный вид😋», «Действительно горячо», «Полная красотка!», «😂❤️Я хочу с тобой встретиться», «Потрясающе красивая, с лучезарной улыбкой и потрясающими видами !! Наслаждайтесь приключениями сегодня и на предстоящей неделе !! Джим 😎», «Кому бы не понравились ваши длинные распущенные локоны?».

Мы также писали, что стройная модель прославилась благодаря необычной внешности. Выкладывая фото в Инстаграм, девушка привлекает внимание фанатов к себе с каждым разом все больше. В этот раз аппетитная Эби повеселилась перед зеркалом в кислотно-оранжевом костюме.

Девушка подчеркнула грудь необычным топом с вырезом прям на своих формах, а ягодицы обтянула лосинами с высокой посадкой. При этом более дерзкого и необычного вида Эби придали идеально ровные черные локоны. Как правило, девушка их делает кудрявыми и укладывает в прически. Завершают образ Рэтчфорд макияж и аккуратный маникюр.

«1, 2? !! 😎 Комментируйте сразу, малышки; ) 🧡🔥🧡🔥», - написала Эби.

Вот как реагируют фанаты:

«Моя любовь, я хотел бы быть кроликом, чтобы съесть тебя кусочками и множеством поцелуев 😘», «Très Belle😊😍😍», «Неужели это реально топ? Я имею в виду, что это отлично подходит для инста 💦🔥😍», «вау, мой любимый цвет !! 👍», «Апельсин тебе действительно идет!».

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