Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно, трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

Каждое ее фото получает сотни тысяч лайков и восторженных отзывов. Новое фото стало не менее откровенным и завораживающим, чем предыдущие. На новом снимке жгучая брюнетка позировала в кружеве, которое едва в состоянии удержать ее пышные формы.

Перед многочисленными поклонниками девушка предстала в белье синего цвета. Правда, в этот раз на фото не видно ее длинных ног. По всей видимости, акцент таким образом было решено сделать на пышных формах и тонкой талии самой модели.

Откровенными фото делает не только полупрозрачный материал, сквозь который можно отлично рассмотреть обнаженную грудь темноволосой красавицы, но и эффектная поза и ракурс. Поклонники принялись писать звезде, как невероятно идеальна ее фигура и что они не устают восхищаться ее смелостью.

"Идеальна с ног до головы", "Идеально и безупречно! Желание и терпение,и тяжелый труд делает невозможное, возможным!", "Огнище", "Куколка", "Вы невероятно красивая. Не устаю вами восхищаться!", "Какая вы красивая", "Это невероятно красиво и приятно смотреть".

Напомним, Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах.

А еще Politeka писала, что разгоряченная Эби Рэтчфорд показала свои экстремальные размеры крупным планом.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру.