Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно, трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.

На фанатской странице модели в Инстаграм пользователи сети показали яркий кадр, на котором Эби во всей своей красе демонстрирует пышные формы.

Обладательница выдающихся форм обожает их подчеркивать соблазнительными нарядами. Сейчас звезда сидит на карантине, но не забывает о своих поклонниках, показывая все новые и новые фото. Поэтому наряды, как и купальники, красотки меняются с молниеносной быстротой.

Недавно она блистала в пестром бикини всех оттенков радуги, затем – в ночнушке черного цвета. А несколько часов назад фанаты модели показали ее необычайно соблазнительный образ в ярко-красном купальнике с серебрянными розочками. Купальник настолько тесный, что едва прикрывает бюст модели.

Поклонники Эби буквально сразу засыпали ее лестными комментариями, отмечая не только красоту ее фигуры. А также похвалили за смелость, ведь не каждая девушка сможет решиться на примерку такого смелого купальника.



«Невероятная женщина, все при ней» «Боже, покоряет такими выходками, люблю», «Прямо таки огненная дама, я в восторге🔥🔥🔥»,, «Горячий видок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Просто заворожила🔥», «Слишком красива для этого мира», «Чувствую никогда не забуду этот вид», «Ты лишила меня сна».

Напомним, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру: "Просто бестия".

Также Politeka писала, что раздетая Эби Рэтчфорд приняла жаркую позу и покорила роскошными видами без белья: "Вот это сказка!".

А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".