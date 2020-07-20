Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд похвасталась соблазнительными изгибами
Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу. Действительно, трудно пройти мимо такой пышной красоты, которая может заворожить буквально с первого взгляда.
На фанатской странице модели в Инстаграм пользователи сети показали яркий кадр, на котором Эби во всей своей красе демонстрирует пышные формы.
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Обладательница выдающихся форм обожает их подчеркивать соблазнительными нарядами. Сейчас звезда сидит на карантине, но не забывает о своих поклонниках, показывая все новые и новые фото. Поэтому наряды, как и купальники, красотки меняются с молниеносной быстротой.
Недавно она блистала в пестром бикини всех оттенков радуги, затем – в ночнушке черного цвета. А несколько часов назад фанаты модели показали ее необычайно соблазнительный образ в ярко-красном купальнике с серебрянными розочками. Купальник настолько тесный, что едва прикрывает бюст модели.
Поклонники Эби буквально сразу засыпали ее лестными комментариями, отмечая не только красоту ее фигуры. А также похвалили за смелость, ведь не каждая девушка сможет решиться на примерку такого смелого купальника.
«Невероятная женщина, все при ней» «Боже, покоряет такими выходками, люблю», «Прямо таки огненная дама, я в восторге🔥🔥🔥»,, «Горячий видок на булочки🔥🔥🔥🔥 😘😍❤️», «Просто заворожила🔥», «Слишком красива для этого мира», «Чувствую никогда не забуду этот вид», «Ты лишила меня сна».
Напомним, что Эби Рэтчфорд в мокром боди поиграла "персиками" на камеру: "Просто бестия".
Также Politeka писала, что раздетая Эби Рэтчфорд приняла жаркую позу и покорила роскошными видами без белья: "Вот это сказка!".
А еще Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд едва удержала упругие "вишенки" в синих кружевах: "Дьяволица шалит".