Американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала загорелое тело в стильном боди с леопардовым принтом
В этот раз знаменитая молодая красотка покорила видом в тонком, едва не прозрачном боди с трендовым принтом этого года. Как амбассадор одного модного бренда белья и пижам, девушка постоянно принимает участие в съемках и блистает видом в самых разных тематических локациях на фотосессиях.
Эби привлекла внимание фанатов благодаря пышным формам, эффектному виду и загорелому телу в целом. На одном из стильных фото она позировала, просто распустив длинные и ровные локоны за спину и нагнувшись вперед. Выпятив свои ягодицы, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу отметили поклонники Рэтчфорд:
«Очень шикарная🔥», «Роскошь да и только😋😋», «Сладкая и идеальная💋😚», «Мне действительно нравятся твои длинные длинные красивые волосы на этой фотографии», «ты беспощадна», «Я вижу тебя во сне, Ангел утра», «Недостаток внимания делает женщину нервной забота же превращает её в ласковую кошку 🐆. В общем каждый человек получает по заслугам», "ты видишь нереальную красоту на этом фото, детка, наклоняйся" «Почему она закрыла раздел комментариев ко всем своим постам в белье??», «идеальное положение детка», «Идеальная позиция 😋», - пишут фанаты.
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Мы также писали, что стройная модель прославилась благодаря необычной внешности. Выкладывая фото в Инстаграм, девушка привлекает внимание фанатов к себе с каждым разом все больше. В этот раз аппетитная Эби повеселилась перед зеркалом в кислотно-оранжевом костюме.
Девушка подчеркнула грудь необычным топом с вырезом прям на своих формах, а ягодицы обтянула лосинами с высокой посадкой. При этом более дерзкого и необычного вида Эби придали идеально ровные черные локоны. Как правило, девушка их делает кудрявыми и укладывает в прически. Завершают образ Рэтчфорд макияж и аккуратный маникюр.
Вот как реагируют фанаты:
«Моя любовь, я хотел бы быть кроликом, чтобы съесть тебя кусочками и множеством поцелуев 😘», «Très Belle😊😍😍», «Неужели это реально топ? Я имею в виду, что это отлично подходит для инста 💦🔥😍», «вау, мой любимый цвет !! 👍», «Апельсин тебе действительно идет!».
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