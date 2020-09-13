Популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала струнке тіло в одному чорному боді

Світлана Лобода славиться ідеальним доглядом за собою, адже вже через два місяці після пологів вона важила стільки ж, як і до пологів другої дочки і навіть відзняла одну з кращих своїх пляжних фотосесій. Як відомо, багато хто цікавиться відходом артистки за собою. Сама Світлана нічого не приховує.

Тренування Лободи починаються з розтяжки і дихальних вправ. Потім Світлана переходить до елементів хореографії та стрибків. Вдома співачка робить упор на литкові м'язи, а також на стегна і підтягує сідниці.

При цьому співачка також дуже багато енергії витрачає під час своїх концертів, а кращими тренерами є для неї власні танцюристи. Сама Світлана любить танцювати разом з колегами, на відпочинку і навіть в гримерці, тому займатися з танцюристами для неї не складає труднощів. Як видно на фан-відео, Лобода також любить інтригувати апетитними розминками перед дзеркалом.

Демонструючи свої достоїнства, артистка виглядає дуже спокусливо.

Також артистка показала два абсолютно однакових знімка, один зроблений в чорно-білих тонах, інший – в кольорі.

Співачка одяглася в шкіряні шаровари з високою талією, розставивши широко ноги в чорних черевиках на високих підборах. Також на ній була темна жилетка. Стильний образ доповнювали красиво укладені в зачіску волосся і яскравий вечірній макіяж.

У підписі Світлана розговорилася, що головною її проблемою є те, що вона не може визначитися і запитала думку у своїх шанувальників.

"Літо чи осінь? Чай або кава?☕️ Колір або ч/б? Моя головна проблема, що я ніколи не можу визначитися😁 😃 а що вибираєте ви?",- написала співачка.

Фолловери миттєво почали коментувати побачене. Знімок за годину набрав понад 13 тисяч лайків.

Нагадавши, Світлана Лобода в міні-шортах звела з розуму рухами на кулі і вниз головою:"Тропікана жінка".

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