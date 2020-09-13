Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала себе і розповіла про прогулянку

На фото Соня здалася в піджаку, спідниці і топіку. Красуня стояла біля стовпа і посміхалася в об'єктив камери. Євдокименко при зняла піджак, оголивши плече, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прогулявшись по Сохо", - написала красуня, відзначаючи, що вийшла в модний район Нью-Йорка.

Фанати, включаючи маму Соні, поставили понад 500 лайків і написали коментарі:

"Дуже красива фотографія", "Ти просто гармата"," Ти просто клас"," красуня", " як завжди елегантна!!", "Чарівність".

Повідомлялося, що внучка знаменитої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала зухвалу фотосесію в машині в спокусливому вбранні.

На фото Соня сидить в машині з відкритими дверцятами. На дівчині стильний купальник кольору хакі з глибоким декольте і кокетливим декором на ньому. Зверху красуня накинула вільну білу сорочку, яку вона залишила розстебнутою.

Ми писали, що знаменита співачка Софія Ротару захопила мережу молодим виглядом поруч з сестрою.

Один зі знімків привернув особливу увагу публіки. На ньому співачка відобразилася з молодшою 61-річною сестрою Аурікою. Шанувальників здивувало, як родички схожі один на одного, хоча і мають різний колір волосся.

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