Украинская модель и певица Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, решилась на откровенную фотосессию

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя красотка поделилась необычными снимками на своей странице в соцсети "Инстаграм", для которых слегка обнажилась. Соня сфотографировалась крупным планом в розовом наряде, который практически не спрятал ее тело. Судя по фото, модель приспустила одежду, но прикрыла грудь руками крест-накрест. Очевидно, что девушка позировала без бюстгальтера.

Изюминкой образа стал яркий макияж: щеки Сони Евдокименко украсил заметный румянец, а на глазах выделяются ярко-оранжевые стрелки. Девушка даже закрыла глаза на одном из фото, чтобы можно было лучше разглядеть раскраску на веках. На другом снимке она показала крупным планом лицо с глубокими серыми глазами.

"Еще один тренд макияжа осени 2020 уже здесь! Бесстрашно, но элегантно. Оранжевая подводка для глаз с крыльями - это удобный способ оживить ваш образ. Он дает нужное количество цвета, не подавляя его. Другие цвета, с которыми можно попробовать эту тенденцию, - синий и белый!", - отметила Евдокименко в комментариях.

Многим пользователям внешний вид певицы пришелся по вкусу, даже знаменитая бабушка София Ротару поставила лайк. Кроме того, Соню засыпали комплиментами в комментариях: "Идеальная"; "Супер красивая, как всегда"; "Красотка".

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