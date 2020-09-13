Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя и рассказала о прогулке

На фото Соня показалась в пиджаке, юбке и топике. Красотка стояла возле столба и улыбалась в объектив камеры. Евдокименко при сняла пиджак, оголив плечо, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прогулявшись по Сохо", - написала красотка, отмечая, что вышла в модный район Нью-Йорка.

Фанаты, включая маму Сони, поставили более 500 лайков и написали комментарии:

"Очень красивая фотография", "Ты просто пушка", "Ты просто класс", "Красавица", "Как всегда элегантная!!", "Очаровательность".

Сообщалось, что внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила дерзкую фотосессию в машине в соблазнительном наряде.

На фото Соня сидит в машине с открытой дверцей. На девушке стильный купальник цвета хаки с глубоким декольте и кокетливым декором на нем. Сверху красотка накинула свободную белую рубашку, которую она оставила расстегнутой.

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Один из снимков привлек особенное внимание публики. На нем певица запечатлелась с младшей 61-летней сестрой Аурикой. Поклонников удивило, как родственницы похожи друг на друга, хотя и имеют разный цвет волос.

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