Модель и начинающая певица Соня Евдокименко, 19-летняя внучка легенды эстрады Софии Ротару, покорила нежным образом
Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вышитой сорочке серого цвета с разноцветным орнаментом. Необычный лук дополнила черная защитная маска на лице, также с оригинальной вышивкой. Вероятно, такой наряд положительно оценила бы звездная бабушка юной артистки.
Ради фото Соня распустила белокурые волосы. Красотка серьезно посмотрела в камеру. В подписи внучка Ротару объяснила причину публикации фото в маске.
"Продолжая конкурс #wearamask ("ношу маску"), так как меня номинировал прекрасный @monavand ✨ Передаю номинацию моим девочкам @arinakuzmina @_lkrivonos_ @lisa_peskova @bellakoenig @ariririna 🤍", - сообщила звезда.
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За считанные минуты кадр успели лайкнуть более четырехсот человек, поставив сердечки, "огонь" и прочие смайлики.
Ранее мы сообщали, Соня Евдокименко опубликовала фотографию с матерью Светланой у себя в "сториз". На снимке, сделанном во время празднования 73-летия бабушки, девушка позирует в пудровом коротком платье на запах, а на ее матери – темный наряд. Обе выглядят очень веселыми, родительница обнимает дочь за талию.
До этого Соня делилась снимками с дня рождения Ротару. Так, на одной из фотографий она позирует вместе с бабушкой, братом Анатолием и родителями.
Кроме того, мы рассказывали, как Евдокименко впечатлила атмосферным снимком в степи. Девушка стояла в полоборота к камере в белой свободной рубашке и голубых джинсах. Довольная Соня искренне улыбалась, наслаждаясь моментами единения с природой.
Напомним, внучка Ротару в полупрозрачной рубашке порезвилась на природе: "Натуральная красота"
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