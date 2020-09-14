Відома українська співачка Тіна Кароль показала себе на радість шанувальників

На фото красуня позувала в піджаку, а руки виставила вперед, як зайчик. Тіна посміхалася, доповнивши образ яскравим макіяжем. Кароль домалювали два вушка зверху на волоссі, щоб повністю доповнити образ. Зірка дивилася дивовижним поглядом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, але так і хочеться сказати: "Ти не будеш тепер спати".

Повідомлялося, що українська виконавиця Тіна Кароль захопила шанувальників ідеальною фігурою, посвітивши принадами в гарячих образах.

"Гарячі образи Тіни Кароль. Співачка-одна з найстильніших жінок українського шоу-бізнесу. У своїх образах вона транслює жіночність і стриманість. Але іноді дозволяє собі додати перчинки", - йдеться в повідомленні.

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Тіна Кароль блищала в розкішній і досить пікантній сукні з акцентом на декольте. Чорне вбрання прикрашали блискучі вставки зі стразами.

Волосся артистки були зібрані, макіяж підкреслює очі.

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