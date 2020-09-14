Известная украинская певица Тина Кароль показала себя на радость поклонников

На фото красотка позировала в пиджаке, а руки выставила вперед, как зайчик. Тина улыбалась, дополнив образ ярким макияжем. Кароль пририсовали два ушка сверху на волосах, чтобы полностью дополнить образ. Звезда смотрела изумительным взглядом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, но так и хочется сказать: "Ты не будешь теперь спать".

Сообщалось, что украинская исполнительница Тина Кароль восхитила поклонников идеальной фигурой, посветив прелестями в горячих образах.

«Горячие образы Тины Кароль. Певица – одна из самых стильных женщин украинского шоу-бизнеса. В своих образах она транслирует женственность и сдержанность. Но иногда позволяет себе добавить перчинки», - говорится в сообщении.

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Тина Кароль блистала в роскошном и довольно пикантном платье с акцентом на декольте. Черное одеяние украшали блестящие вставки со стразами.

Волосы артистки были собраны, макияж подчеркивает глаза.

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