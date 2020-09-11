Известная украинская певица Тина Кароль обожает баловать своих поклонников новыми снимками в Instagram

Также новые фото и видео исполнительницы появляются и в ее фан-группах, передает Politeka.

Так, недавно в одной из таких фан-групп тренера шоу "Голос країни" появилось видео, в котором красотка одета в одежду бренда "Dream team", который посвящен релизу альбома певицы "Найти своих".

На видео, которое выложила исполнительница, Тина в бежевом брючном костюме и светлой блузке. В руках у певицы – iphone последне модели, она смотрит в него и чему-то улыбается, кокетливо выпячивая губки. На голове у звезды - косынка.

"Тина Кароль в футболке «Найти своих» собственного мерча, который приурочен к выходу нового альбома 18 сентября!", – подписан видеоролик.

Поклонникам понравился новый образ Тины, о чем они незамедлительно сообщили в многочисленных комментариях под постом.

"Такая домашняя🦊😻 💋💋💋 Ну красотулька,супер!!!❤️❤️❤️💥💥💥 И по домашнему и стильно 💫", – написали они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 10 Сен 2020 в 9:08 PDT

Politeka писала, что Тина Кароль удивила выходкой, пофлиртовав с замужним красавцем, а также известным артистом. Дело в том, что Тину заметили с новым мужчиной, который является популярным отечественным телеведущим Даниэлем Салемом, во время отдыха за кулисами на съемках второго эфира танцевального шоу.

Так, звезда позирует вместе с популярным телеведущим Даниелем Салемом, который вел несколько уже легендарных для Украины проектов. Рядом с эффектным брюнетом Тина мило сидела рядом, кокетливо улыбалась и тихонько разговаривала. Сам Даниэль не отказался от шутливой беседы и также удивил сеть. Поклонники были поражены увиденным, написав, что история с Баланом повторяется.

Известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал жарким видом в блузе с декольте. Фанаты красотки опубликовали в своей группе соблазнительное фото кумира. На снимке звезда предстала в светлой блузе в черный горошек.

Глубокое декольте приоткрыло виды на пышную грудь знаменитости. Певица немного сжала грудь руками. Дополнили образ длинные серьги в ушках. Кароль сделала укладку, закинув часть волос за ушко. Ресничный край был выделен черной длинной стрелочкой. Красная помада подчеркнула пухлость губ.

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