Известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал жарким видом в блузе с декольте

Фанаты красотки опубликовали в своей группе соблазнительное фото кумира, передает Politeka.net. На снимке звезда предстала в светлой блузе в черный горошек.

Глубокое декольте приоткрыло виды на пышную грудь знаменитости. Певица немного сжала грудь руками. Дополнили образ длинные серьги в ушках.

Кароль сделала укладку, закинув часть волос за ушко. Ресничный край был выделен черной длинной стрелочкой.

Красная помада подчеркнула пухлость губ.

"С Добрым Утром!😊☕️ Будьте счастливы именно сегодня, наслаждайтесь временем, замечайте вокруг себя прекрасное, ведь оно находится рядом, стоит только обратить на него внимание!", - подписали фото авторы поста.

Публикация за два часа собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Тебе ТИНОЧКА доброго утра, плодотворного дня, приятного вечернего отдыха", "ТИНУЛЯ! ТЫ ПРЕКРАСНА СПОРУ НЕТ😍👏", " Доброе утро❤️ прекрасного дня ❤️", "Красотка", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль показала себя в более свободном стиле.

Звезда позировала в tie-dye футболке и худи с вышивкой символа Сильф из заглавной фразы альбома – «Найти своих». Также на ней широкие темные штаны.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль вышла в свет в роскошном белом платье. Облегающий наряд с юбкой в пол привлекает к себе внимание смелыми вырезами прямо под грудью.

Примечательно, что в таком же платье появлялась на светском мероприятии и актриса из фильмов Marvel и сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс.

Напомним, флиртующую Кароль застукали с женатым красавчиком, страсти на "Танцях" накаляются.

Как сообщала Politeka, эксперименты Тины Кароль с внешностью разозлили украинцев: "У людей нечего есть, а они...".

Также Politeka писала, что опухшая Кароль удивила внешним видом на "Танцях з зірками".