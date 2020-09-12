Известная украинская певица Тина Кароль сразила наповал жарким видом в роскошном красном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась совместным видео с телеведущей Катей Осадчей. Тина была одета в красное обворожительное платье с внушительным декольте. Платье пришлось по фигурке звезды, сделав акцент на ее пышной груди.

Катя Осадчая также была во всеоружии. На ней было надето концертное мини-платье, которое оголило ее невероятно длинные и стройные ножки.

«Катюша, с днем рождения! Женского счастья, карьерных побед, безусловной любви! И пусть главным в жизни будет только «Найти своих и успокоиться». Лю!», - написала Тина.

Как известно, 12 сентября Катя Осадчая отпраздновала свое 37-летие. Многие звезды и знаменитости оставили ей публичные поздравления в сети.

Стоит отметить, что на коротком видео, снятом в режиме бумеранга, две красотки померились прелестями. Правда, обе звезды выглядели превосходно.

Ранее мы писали, что Тина Кароль взбудоражила видом в блузе с декольте. Красотка с удовольствием позировала на камеру, немного сжав грудь руками. Образ дополнила укладка и красивые украшения. Фирменная красная помада добавила фото пикантности.

Напомним, что дерзкая Тина Кароль затмила всех украинских звезд внезапной сменой имиджа: «Вау, вот это огонь».

Как сообщала Politeka, телефонный флирт Кароль и Балана "слили" в сеть, разговоры не для всех: "Боже, что это было?".

Также Politeka писала, что домашняя Тина Кароль в косынке выпятила губки и показала свою новую гордость: "Красотулька".