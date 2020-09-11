Украинская певица Тина Кароль сразила личным диалогом во время телефонного звонка с Даном Баланом

Как стало недавно известно, уже через неделю состоится релиз альбома Тины Кароль «Найти своих». Оригинальной обложкой для альбома стало произведение искусства знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарика.

Скульптура, созданная для обложки альбома, символизирует стойкость духа, и хрупкость бытия.

На фан-аккаунте Тины также появился отрывок телефонного разговора с Даном Баланом, который ранее звезда сама представила в своем Инстаграм. Как выяснилось, в новом альбоме будут также представлены записи стихов, прочтенных самой Тиной.

В самой телефонной записи слышны 15 секунд разговоров артистов, обсуждающих идеи для нового альбома, а также шутящих о предложенных вариантах. Что именно говорили друг другу звезды, поклонники узнают лишь через неделю, поэтому комментарии сразу «подорвали» пост:

«Девочки, вы живы?✌🏻», «аа,и как с этим жить теперь до18?», «Такого никто не ожидал 😍🔥», «ДанТина в шоке!💜💜💜🪐,» «ДанТина походу мы дождались», «нам плохо, что это было?🥺», «Я просто выпал.. 😳», «Ну как бы название альбома говорит само за себя💜», «Оххх что нас ждёт 💥💥💥🔥🔥🔥боже дай мне сил дожить до 18 числа 🙏🙏🙏🙏Тина, решила свести сума всех 😆👍», «Надеюсь, в этот телефонный разговор войдёт так же обсуждение момента «как вертится кровать» 😎😅».

Мы также писали ранее, что уже традиционно, как и многие каждый год до этого, Тина вместе с Юрием Горбуновым провела первый прямой эфир проекта "Танці з зірками", который стартовал 30 августа. Так, Тина Кароль выбрала вечернее платье белого цвета от знаменитого бренда David Koma со смелым декольте и пикантными вырезами под грудью, затмившее все наряды артистов этого эфира. Именно оно стало причиной бурной реакции в сети.

Дело в том, что декольте звезды получилось слишком откровенным, а белоснежное платье, идеально подчеркнувшее ее достоинства, в целом немало смутило фанатов Тины. Поклонники отметили, что звезда просто потерялась на таком белом фоне.

Впрочем, дизайнерский наряд часть фанатов все же оценила, заявив, что образы Кароль с каждым годом становятся все более пикантными и она может позволить себе показать такой роскошный вид.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна..."