Відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе вдома

На фото Анастасія сиділа в коротенькій блакитній сукні. Волочкова розташувалася на дивані, знявши взуття. Зірка демонструвала свої довгі ноги, які не були нічим прикриті. Балерина повністю забралася на диван, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я так люблю нашу домашню веранду! Це дуже красиве, душевне, романтичне місце ця їдальня і диванна група виконана дивовижними майстрами", - написала Анастасія.

Фанати поставили тільки тисячу лайків і не писали коментарі. Все через те, що Волочкова не любить критику і закрила їх, але так і хочеться сказати: "несподівано".

Повідомлялося, що відома балерина Анастасія Волочкова спантеличила незручними фото, зробленими з салону краси.

Цього разу під критику в мережі потрапив пост - Сторі знаменитості, зроблене в салоні краси. Виставивши напоказ свої ноги з недоречно-яскравим манікюром, Волочкова крупно зганьбилася.

"Настя Волочкова економна і все робить по бартеру, за рекламу. Тому вибирає такі салони, які згодні обслуговувати забезкоштовно», - повідомляється на сторінці.

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