Відома українська модель Міла Кузнєцова показала, як розважається на відпочинку

На кадрах Міла позувала в червоному купальнику з величезним декольте. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а волосся залишила розпущеним. Кузнєцова стояла в басейні і танцювала під хіт Потапа, який швидко поширився в мережі Тікток. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:

"Ви фантазуєте", "Мулатка, дуже позитивно і як завжди красиво", "Я балдію від твого позитиву, дуже класне відео", "яка ж ви красива,така чарівна, супер", "як завжди просто шалено виглядаєш", "Мила ви дуже добре виглядаєте", "шалено красива леді", "цей твій купальник мені подобається більше за інших - прямо Рятувальники Малібу", " Милочка, як завжди купальник відпад, а ти ще краще в цьому купальнику. Вся така сяюча, позитивна, ну коротше слів немає. Милочка так тримати!!!".

Повідомлялося, що відома модель Міла Кузнєцова показала себе екстремально близько і розповіла про те, чого не вистачає.

На кадрах Міла позувала в блакитному купальнику, зверху якого можна побачити прозору сіточку. Красуня показувала себе під парасолькою, демонструючи пишні груди.

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