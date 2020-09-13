Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала ніжний пляжний образ в білому бікіні

Супермодель не любить спортзали, заявляючи, що вони занадто тісні, пітні і нудні. Саме тому зірка вважає за краще приводити в порядок фігуру на вуличних прогулянках, дуже багато ходить і багато часу проводить на активному відпочинку і пляжі в цілому.

Також модель відвідує спейціальну сауну для жінок і ходить раз на тиждень на масаж, що запобігає целюліт. На фан-акаунтах постійно з'являються стильні фото Емілі, яка відпочиває в ресторанах з друзями або на пляжі з чоловіком.

Цього разу на яскравому фото Емілі вдалося захопити апетитною фігурою в білому бікіні без будь-яких принтів.

Також засмагла Емілі показала зайве, піднявши світлу майку. При цьому перед дзеркалом Ратаковскі позувала лише в білосніжній простій білизні.

Злегка сплутані і розпущене волосся надали дівчата милого і затишного вигляду. Однак головною родзинкою кадру стала талія і прес знаменитості, адже Емілі виглядала приголомшливо струнко і ефектно. Без годинних навантажень в спортзалі і простому харчуванні, вона все одно виглядає дуже мініатюрною.

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На одному зі своїх фото в Instagram Емілі знову це довела. Позуючи в бордовому бікіні зі зміїним принтом, дівчина виглядала відмінно і підтягнута фігура тому підтвердження. Бронзова шкіра без вад відразу привернула увагу шанувальників. Як зазначає сама Емілі, вона просто обожнюють сауну і спеціальний масаж. Відвідуючи салони щотижня, дівчина розслабляється і допомагає шкірі очиститися.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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