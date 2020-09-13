Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала нежный пляжный образ в белом бикини
Супермодель не любит спортзалы, заявляя, что они слишком тесные, потные и скучные. Именно поэтому звезда предпочитает приводить в порядок фигуру на уличных прогулках, очень много ходит и много времени проводит на активном отдыхе и пляже в целом.
Также модель посещает спейциальную сауну для женщин и ходит раз в неделю на массаж, предотвращающий целлюлит. На фан-аккаунтах постоянно появляются стильные фото Эмили, которая отдыхает в ресторанах с друзьями или на пляже с мужем.
В этот раз на ярком фото Эмили удалось восхитить аппетитной фигурой в белом бикини без каких либо принтов. После многочасовой работы над собой поклонники смогли увидеть, какой упругой стала кожа знаменитости.
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Также загорелая Эмили показала лишнее, приподняв светлую майку. При этом перед зеркалом Ратаковски позировала лишь в белоснежном простом белье.
Слегка спутанные и распущенные волосы придали девушки милого и уютного вида. Однако главной изюминкой кадра стала талия и пресс знаменитости, ведь Эмили выглядела потрясающе стройно и эффектно. Без часовых нагрузок в спортзале и простом питании, она все равно выглядит очень миниатюрной.
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На одном из своих фото в Инстаграм Эмили снова это доказала. Позируя в бордовом бикини со змеиным принтом, девушка выглядела отлично и подтянута фигура тому подтверждение. Бронзовая кожа без изъянов сразу привлекла внимание поклонников. Как отмечает сама Эмили, она просто обожат сауну и специальный массаж. Посещая салоны каждую неделю, девушка расслабляется и помогает коже очиститься.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
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