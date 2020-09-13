Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала нежный пляжный образ в белом бикини

Супермодель не любит спортзалы, заявляя, что они слишком тесные, потные и скучные. Именно поэтому звезда предпочитает приводить в порядок фигуру на уличных прогулках, очень много ходит и много времени проводит на активном отдыхе и пляже в целом.

Также модель посещает спейциальную сауну для женщин и ходит раз в неделю на массаж, предотвращающий целлюлит. На фан-аккаунтах постоянно появляются стильные фото Эмили, которая отдыхает в ресторанах с друзьями или на пляже с мужем.

В этот раз на ярком фото Эмили удалось восхитить аппетитной фигурой в белом бикини без каких либо принтов. После многочасовой работы над собой поклонники смогли увидеть, какой упругой стала кожа знаменитости.

Также загорелая Эмили показала лишнее, приподняв светлую майку. При этом перед зеркалом Ратаковски позировала лишь в белоснежном простом белье.

Слегка спутанные и распущенные волосы придали девушки милого и уютного вида. Однако главной изюминкой кадра стала талия и пресс знаменитости, ведь Эмили выглядела потрясающе стройно и эффектно. Без часовых нагрузок в спортзале и простом питании, она все равно выглядит очень миниатюрной.

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На одном из своих фото в Инстаграм Эмили снова это доказала. Позируя в бордовом бикини со змеиным принтом, девушка выглядела отлично и подтянута фигура тому подтверждение. Бронзовая кожа без изъянов сразу привлекла внимание поклонников. Как отмечает сама Эмили, она просто обожат сауну и специальный массаж. Посещая салоны каждую неделю, девушка расслабляется и помогает коже очиститься.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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