Відома українська співачка Злата Огневич показала себе, розповівши про зйомки
На фото красуня лежала в білизні на ліжку. Злата спустила бретельки, роблячи фото максимально спекотним. Співачка дозволила себе зняти зі спини, а сама розгорнулася обличчям до об'єктиву камери. Кард вийшов досить жарким і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Зняли романтичне відео під пісню "Взгляд". Днями їду дивитися попередній монтаж", - написала Злата.
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Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау, чекаємо", "красуня", "Ого, впевнена, воно буде неймовірним", "пісня дуже красива", "Шоколадка", "ти хочеш щоб мозок зовсім скипів ??? Ти навіщо таке робиш?????", "Злата - ти спокуса".
Раніше ми писали, що відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі.
Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись.
Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки.
Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала своє вміння в гімнастичних стрічках.
На фото Злата позувала в червоному комбінезоні, у якого була відкрита спина. Огневич зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали.
Нагадавши, розкішна Злата Огневич засвітила сестру-красуню
А ще Politeka повідомляла, що томна Огневич підкорила природною красою, прикрившись одним капелюшком
Також Politeka писала, що Злата Огневич захопила ідеальним шпагатом, Волочковій сподобається