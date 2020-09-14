Відома українська співачка Злата Огневич показала себе, розповівши про зйомки

На фото красуня лежала в білизні на ліжку. Злата спустила бретельки, роблячи фото максимально спекотним. Співачка дозволила себе зняти зі спини, а сама розгорнулася обличчям до об'єктиву камери. Кард вийшов досить жарким і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зняли романтичне відео під пісню "Взгляд". Днями їду дивитися попередній монтаж", - написала Злата.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, чекаємо", "красуня", "Ого, впевнена, воно буде неймовірним", "пісня дуже красива", "Шоколадка", "ти хочеш щоб мозок зовсім скипів ??? Ти навіщо таке робиш?????", "Злата - ти спокуса".

Раніше ми писали, що відома українська співачка Злата Огневич вразила зовнішністю в пеньюарі.

Злата одягла білий пеньюар з красивим вирізом посередині. Бюст лежав під тканиною, так і не показавшись.

Артистка спустила з ніжного плеча одяг, надавши образу пікантності. Золоті прикраси завершили образ зірки.

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала своє вміння в гімнастичних стрічках.

На фото Злата позувала в червоному комбінезоні, у якого була відкрита спина. Огневич зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали.

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