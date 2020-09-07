Известная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников томным летним фото с минимумом одежды

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась снимком на своей странице в Инстаграм.

На фото Злата позирует в поле под открытым небом в весьма откровенном образе. Она прикрывает грудь модной соломенной шляпкой, кокетливо демонстрируя на камеру свои голые плечи. При этом под головным убором можно заметить тоненькие завязки, поэтому скорее всего Огневич позирует в топе или купальнике.

Красотка оставила свои волосы распущенными, а образ дополнила легким макияжем в нюдовых тонах.

«По-моему, лето вновь вернулось. А можно, чтобы так до конца ноября, потом - небольшой дождик, и снова лето?», - поинтересовалась певица в подписи к фото.

Ее поклонники не смогли пройти мимо такого снимка.

«Злата ты прекрасна», «Очень красиво», «Злате можно всё!», «Красивая», «Можно! Как тебе, такой милой и симпатяжке можно отказать?!», «Злата, Вы само очарование», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Злата показала фото, на котором она позировала в лосинах топе и носках. Красотка собрала волосы в хвост, сев на шпагат на мате. Огневич улыбалась на камеру, а руки оставила по сторонам. Фото вышло очень эффектным и такую растяжку оценит даже Анастасия Волочкова.

Напомним, Злата Огневич посветила грудью в топе из веревочек, прогулявшись по Киеву: можно смотреть вечно.

Как сообщала Politeka, Злата Огневич в прозрачном платье без капли смущения развалилась на ступеньках: "Как в сказке".

Также Politeka писала, что Злата Огневич восхитила идеальным шпагатом, Волочковой понравится: "Какая же ты...".