Відома українська співачка Настя Каменських показала себе і розповіла про вихідний

На фото красуня позувала в тапочках і смугастому халаті. Образ Настя доповнила стильними окулярами, а волосся вирішила залишити розпущеним. Співачка дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи свої бездоганні риси. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків, включаючи Дорофєєву, і написали коментарі:

"Красуня", " як завжди прекрасна!!!", "Настя, Ти вогонь", "Чарівна", "я натиснув на сердечко", "бездоганна".

Повідомлялося, що знаменита українська співачка Настя Каменських підкорила добіркою милих кадрів зі своїми малюками.

Артистка нещодавно також показала в сторі, як веселилася з цуценятами прямо на підлозі. Сміючись і ледве ухиляючись від" нападу" малюків", вона заявила, що її"атакували поцілунками".

Ми писали, що Потап і Настя Каменських влаштували танцювальний баттл на своїй кухні, продемонструвавши кожен свої таланти.

Так, чоловік популярної української співачки вирішив взяти участь в челленджі і станцював під її нову пісню. На кадрах можна побачити, як він запально рухається під музику на тій же кухні, на якій танцювала Каменських в оригінальному відео.

Нагадавши, апетитна Каменських в одній білизні повеселилася перед дзеркалом у ванній

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