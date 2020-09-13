Популярная украинская певица Настя Каменских заинтриговала фанатов образом в одном белье

После похудения внимание к звезде приковано особо осторо. Стоит артистке поправиться хоть на килограмм или же похудеть обратно, как ее тут же завалилвают критикой в сети, отмечая, что в реальной жизни и на видео певица выглядит совсем не так, как на постановочных кадрах.

При этом сама Настя показывает себя в повседневных образах и без макияжа все чаще. Артистка даже заверила, что ей нравится быть собой и она против уколов красоты, так как хочет видеть свои морщины.

Новое фото певицы также удивило сеть, ведь на нем артистка покоряла поклонников фигурой в простом белье и салатовом топе на тонких лямках и, конечно же, с отсутствием макияжа на смуглом лице.

Также неоднократно певица рассказывала о секретах ухода за собой и о том, как на занимается спортом. Каждое утро Каменских отправляется на пробежку одна или вместе с мужем, восхищая формами в модной спортивной одежде собственного бренда.

«Самый главный секрет — пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься», - рассказывала ранее Настя.

Не так давно Настя также рассказала, что иногда с Потапом они устраивают «здоровый месяц» и не употребляют алкоголь или кофе. По словам Каменских, это помогает становиться лучше и расти вместе. Но перед такими месяцами ее супруг “сдается в алкогольный плен друзьям”. И к этому певица также относится спокойно и с пониманием.

Также ранее Каменских призналась, что не котролирует своего мужа и не проверяет его телефон. Она считает это совершенно лишним.

"Я берегу себя. Я себя люблю. Мне этого не надо. Зачем мне лишние проблемы? Это не правильно. Если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку, я это почувствую, мне это не понравиться, я отпущу на все четыре стороны", - резко высказалась певица.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

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