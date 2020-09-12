Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками утренним фото

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился у красотки в Инстаграм. Настя только вышла из душа. Это было видно по отсутствию макияжа на ее лице и мокрым волосам. В руках артистка держала тарелку с фруктами и ягодками. На тарелке красовалось манго, личи, клубника, ежевика и черника. Сама Настя смотрела в кадр и улыбалась. Выглядела она очень счастливой.

«Класный завтрак = классное настроение! Желаю вам провести эти выходные круто и интересно! А я уже позавтракала и бегу по своим делам - день обещает быть очень насыщенным», - подписала фото звезда.

За час ее фото собрало более 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Супер завтрак», «Вы настоящая мотивация, а ещё очень похожи на главную героиню Королева Юга», «Одни фрукты - это неправильно», «Какая же красивая», «Ммм, вкуснятина», «Вау, очень аппетитный завтрак😍 А вы как всегда красотка», «Приятного апетита настюша!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских во время интервью для Youtube-шоу “2POdcast” призналась, что не ревнует своего мужа и не проверяет в его телефоне сообщения и звонки.

Напомним, что соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, страстная Каменских в коже, леопарде и металлическом лифчике подразнила украинцев: «Я буду…».

Также Politeka писала, что Настя Каменских вывалила всю правду о браке с Потапом: "Отправлю на все четыре стороны".