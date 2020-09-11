Украинская исполнительница Настя Каменских похвасталась роскошной фигурой в откровенном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, певица позирует с распахнутой курточкой, обнажив роскошные «холмы» в бюстгальтере из метала. При этом дополнить образ она решила леопардовыми штанами. При этом она решила поинтересоваться, какими для ее подписчиков являются «идеальные выходные».

«Идеальные выходные - это когда все пятеро дома», «Идеальные выходные - это включить любимую музыку, открыть бутылочку игристого и просто «танцевать, я буду танцевать, я буду даже со слезами танцевать», «Отдых с семьёй❤️❤️❤️❤️ когда тебя окружает улыбка любимого и чудесных деток», «посидеть дома с подругой, посмотреть сериал и поговорить», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Настя Каменских откровенно рассказала об отношениях с Потапом

Каменских призналась, что не контролирует своего мужа и не проверяет его телефон. Она считает єто совершенно лишним.

"Я берегу себя. Я себя люблю. Мне этого не надо. Зачем мне лишние проблемы? Это не правильно. Если человек захочет отдавать свою энергию другому человеку, я это почувствую, мне это не понравиться, я отпущу на все четыре стороны", - резко высказалась певица.

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

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