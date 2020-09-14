Настя Каменських, Світлана Лобода, Демі Роуз та інші зірки показали, як розважаються у ванній
На першому кадрі Настя Каменських. Зірка лежала у ванній зовсім без одягу. Як можна помітити, співачка роздяглася для зйомок у кліпі. Зірка демонструвала без сорому своє вологе тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото вже була Світлана Лобода. Красуня здалася у ванній без одягу, надівши тільки окуляри. Зірка танцювала у ванній, прикрившись тільки пінною водою.
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На третьому кадрі вже була Демі Роуз. Зірка сиділа у ванній, яка була вся в кольорах. На дівчині білизни не виявилося, а тільки трохи пелюсток. Модель прикрила найпікантніші місця руками, а нижню частину занурила трохи у воду. Волосся у красуні залишилися розпущеним.
На четвертому кадрі вже була Кассандра Сьєнега. На фото красуня позувала у ванній зовсім без одягу і білизни. У воді можна побачити безліч пелюсток квітів, в яких ніжилася Кассандра. Волосся модель заправила пов'язкою, а сама дивилася в об'єктив камери. Груди дівчина закрила пелюстками, щоб не показати зайве.
Закриває п'ятірку Ана Чері. Зірка сиділа в пінній ванній, а поруч можна побачити тарілку з фруктами. Дівчина намотала на голову рушник, а сама дивилася в об'єктив камери.
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