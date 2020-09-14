Настя Каменских, Светлана Лобода, Деми Роуз и другие звезды показали, как развлекаются в ванной

На первом кадре Настя Каменских. Звезда лежала в ванной совсем без одежды. Как можно заметить, певица разделась для съемок в клипе. Звезда демонстрировала без стыда свое влажное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

На втором фото уже была Светлана Лобода. Красотка показалась в ванной без одежды, надев только очки. Звезда танцевала в ванной, прикрывшись только пенной водой. 

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На третьем кадре уже была Деми Роуз. Звезда сидела в ванной, которая была вся в цветах. На девушке белья не оказалось, а только немного лепестков. Модель прикрыла самые пикантные места руками, а нижнюю часть погрузила немного в воду. Волосы у красотки остались распущенными.

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See you in your dreams 💕 @lolo_creativ

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На четвертом кадре уже была Кассандра Сьенега. На фото красотка позировала в ванной совсем без одежды и белья. В воде можно увидеть множество лепестков цветов, в которых нежилась Кассандра. Волосы модель заправила повязкой, а сама смотрела в объектив камеры. Грудь девушка закрыла лепестками, чтобы не показать лишнее.

Закрывает пятерку Ана Чери. Звезда сидела в пенной ванной, а рядом можно увидеть тарелку с фруктами. Девушка намотала на голову полотенце, а сама смотрела в обьектив камеры. 

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