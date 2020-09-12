Знаменитая украинская певица Настя Каменских покорила подборкой милых кадров со своими малышами

Около месяца назад Настя рассказала, что у ее домашней любимицы - собачки Мими - появились щенята, поэтому теперь едва не каждый день она показывает, как они растут и радуют их семью.

Настя всячески помогает собачкам развиваться, устраивает с ними игры и проводит много времени вместе, причем нередко ролики для Инстаграма Каменских делает муж певицы - Алексей Потапенко.

Артистка недавно также показала в Стори, как веселилась с щенятами прямо на полу. Смеясь и еле уворачиваясь от "нападения" малышей", она заявила, что ее "атаковали поцелуями". Подобные кадры, к слову, очень любят и фанаты звезды, отмечая, что сама Каменских сияет рядом с милыми любимцами.

Также Настя Каменских поделилась с поклонниками утренним фото. Свежий снимок появился у красотки в Инстаграм. Настя только вышла из душа.

Это было видно по отсутствию макияжа на ее лице и мокрым волосам. В руках артистка держала тарелку с фруктами и ягодками. На тарелке красовалось манго, личи, клубника, ежевика и черника. Сама Настя смотрела в кадр и улыбалась. Выглядела она очень счастливой.

До этого певица похвасталась роскошной фигурой в откровенном наряде

Так, певица позирует с распахнутой курточкой, обнажив роскошные «холмы» в бюстгальтере из метала. При этом дополнить образ она решила леопардовыми штанами. При этом она решила поинтересоваться, какими для ее подписчиков являются «идеальные выходные».

Напомним, соблазнительная Настя Каменских похвасталась роскошной внешностью: "Глаза волчицы".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Настя Каменских вызвала фурор, потянув за трусики бикини.

Также Politeka писала, что бесстыжая Каменских засветила откровенное белье, примерив образ русалки