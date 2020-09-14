Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі і розповіла про свій вихід

На фото красуня позувала в коротенькому топі і штанях. Зірка волосся зібрала в хвіст, з якого зробила косичку. Кортні відвернулася від камери, демонструючи ідеальну фігуру. На другому знімку модель вже перебувала на тлі фіранок, а в ролику - пройшлася по коридору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вона вийшла з будівлі", - підписала кадри зірка.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Це гаряче", "Жорстка коса", "Королева", "Плетена королева", "ікона моди", "вітаю зі 100 мільйонами", "вона може гуляти і розмовляти", "Ви вже будете щасливі", "поширюйте любов, робіть її заразною".

Повідомлялося, що відома модель Кортні Кардашьян показала себе і розповіла про бажання.

На фото красуня позувала в рожевому бікіні, а образ доповнила Блакитний капелюшком. Кортні лежала на яхті, купаючись в променях сонця.

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