Знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем первом за последнее время выходе в люди и покорила новым откровенным образом

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм Ким рассказала о том, как семейство Кардашьян отпраздновало день рождения бывшего мужа ее сестры Кортни – бизнесмена Скотта Дисика.

Судя по фотографиям, празднование прошло относительно скромно и в семейном кругу. Так, на снимках Ким можно заметить в компании самого именинника, ее матери Крис Дженнер и сестер Кортни и Хлои.

В подписи к снимкам Кардашьян призналась, что этот праздник состоялся несколько недель назад и стал первым разом с начала самоизоляции, когда она собралась с небольшой группой людей. По ее словам, с одной стороны она чувствовала себя замечательно, однако с другой ей было немного страшно.

По такому поводу звезда решила продемонстрировать свое идеальное чувство стиля. Так, Ким была одета в светлые джинсы с высокой талией и короткий топ в горошек с глубоким декольте, делающим акцент на выдающейся груди красотки. Волосы Ким собрала в высокий хвост.

На общем фото с именинником Ким позирует с рожком мороженого в руках.

Ее сестра Хлои пришла на праздник в коротких джинсовых шортах, голубом топике и свободной рубашке. Кортни же явилась на праздник своего бывшего в длинной красной рубашке, застегнутой под самое горло, и без каких-либо признаков штанов или юбки внизу.

Поклонники сестричек Кардашьян буквально засыпали их комплиментами.

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