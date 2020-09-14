Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" показала себе і розповіла про свої бажання

На фото красуня позувала у ванній зовсім без одягу і білизни. У воді можна побачити безліч пелюсток квітів, в яких ніжилася Кассандра. Волосся модель заправила пов'язкою, а сама дивилася в об'єктив камери. Груди дівчина закрила пелюстками, щоб не показати зайве. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У такі дні я просто хочу скупатися у ванній, повній квітів, і дозволити своєму тілу просочитися чудовим ароматом", - написала дівчина.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, люблю це", "я ніколи не думав, що хочу бути пиріжком досі", "О, ти знаєш, що мене заводить", "прекрасна жінка", "це прекрасно", "чудова", "нереальна краса", "як завжди, приголомшливо".

Повідомлялося, що відома модель Кассандра Сьенега з "Playboy" показала себе в незвичайному образі.

На фото красуня позувала в прозорій чорній білизні, яка практично не прикривала пишні груди Кассандри. Зірка сиділа впівоберта до камери і дивилася в об'єктив, роблячи фото максимально спекотним.

Нагадавши, Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні влаштувала безсоромне шоу на роликах

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" в міні-бікіні сміливо розсунула ніжки біля басейну

А ще Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з "Playboy" ледь втримала сяючий бюст в мікро-бікіні



