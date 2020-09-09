Известная модель Кассандра Сьенега из "Playboy" показала, как проводит утро

На фото Кассандра стоит в топе возле плиты с чайником. Звезда держит в руке чашку, а второй - чайник. Волосы у девушки были собраны., а сама красотка была без штанов, можно увидеть только белое белье на ней. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Waking up in @fashionnova, who else needs their caffeine 1st thing before ANYTHING?! 😆 FashionNovaPartner 📸 @rebeccaslaughter

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На следующих фото Кассандра выгнулась, демонстрируя соблазнительную позу с горячим напитком. На последних кадрах звезда демонстрировала, как ловко можете налить кипяток. 

"Просыпаюсь. Кому еще нужен кофеин в первую очередь перед днем?", - написала Кассандра.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии: 

"Такова жизнь", "Это мои любимые. Хотя эта улыбка", "Невероятно", "Очень мило, я люблю тебя, дорогая", "Я обязательно должен выпить кофеина", "Very nice", "Представьте себе жизнь без кофеина ... да, я не могу без кофе, что такое жизнь, отличный способ начать новую неделю", "Соблазнительная мамочка".

Сообщалось, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала совершенные формы в одном белье.

Так, модель продемонстрировала фигуру в обтягивающем боди с кружевом посередине. Розовая ткань белья подчеркнула все изгибы знаменитости, а декольте - придавало еще большей откровенности. 

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в бесстыжем белье показала свои аппетитные объемы

А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из «Playboy» засветила идеальный бюст в смелом декольте

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